Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, martedì 13 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone africano si smorza per l'arrivo di aria più temperata atlantica che determinerà un calo delle temperature ma con tendenza a miglioramento del tempo e sempre in prevalenza asciutto in pianura per la presenza di aria relativamente più stabile e alle quote medie. Temperature in generale lieve calo, su valori comunque pienamente estivi e caldi. (Rpi)