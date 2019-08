Libia: città del nord-ovest a corto d’acqua per il terzo giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città del nord-ovest della Libia sono rimaste a corto di acqua per il terzo giorno consecutivo. La direzione del Grande fiume artificiale, che gestisce una rete di condotte che riforniscono di acqua buona parte delle città libiche, ha spiegato ieri che la ragione risiede nell’attacco condotto da un gruppo armato contro una stazione di pompaggio. La milizia ha minacciato di far esplodere l’intero sito nel caso in cui il flusso di acqua dovesse essere ripristinato. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, il gruppo armato sostiene di agire per conto delle popolazioni del sud della Libia e in risposta al taglio della corrente alle città meridionali. (Lit)