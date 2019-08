Energia: analista Sberbank, Turkish Stream in futuro potrebbe essere collegato al Tap

- Il progetto Turkish Stream in futuro potrebbe essere collegato al gasdotto transadriatico (Tap). Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Trend” l'analista senior per il settore petrolifero e del gas della banca russa Sberbank Andrei Gromadin. Secondo l’analista, nell'attuale configurazione, il Turkish Stream ha lo scopo di fornire gas al mercato turco e ai paesi dell'Europa orientale, tra cui Bulgaria, Serbia e Ungheria. "La cooperazione con altri progetti (incluso il Tap) non è ancora prevista, ma, a nostro avviso, sarebbe possibile in futuro, se la domanda nei mercati target dovesse risultare inferiore al previsto", ha detto l'analista, riferendosi alla possibilità di un indebolimento della domanda nei paesi dell'Europa occidentale. "In primo luogo, si tratta di Germania e Austria, che sono i principali mercati di vendita del gas per Gazprom", ha aggiunto Gromadin. (segue) (Res)