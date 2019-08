Energia: analista Sberbank, Turkish Stream in futuro potrebbe essere collegato al Tap (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Turkish Stream consentirà alle forniture russe di arrivare direttamente in Turchia attraverso il Mar Nero. Il gas verrà pompato dalla stazione di compressione Russkaja, situata nei pressi della città costiera di Anapa, e attraverserà il Mar Nero per arrivare a Kiyikoy, sulle coste trace della Turchia. Qui il gasdotto si collegherà ad altre infrastrutture energetiche presenti sul territorio turco. La costruzione del Tap, che si avvia verso la fase finale, è iniziata nel 2016. Il Tap, ultimo tratto del Corridoio meridionale del gas, si collegherà al gasdotto transanatolico (Tanap) al confine turco-greco e attraverso Grecia, Albania e il Mare Adriatico arriverà nelle coste pugliesi. Gli azionisti del Tap sono: Bp (20 per cento), Socar (20 per cento), Snam (20 per cento), Fluxys (19 per cento), Enagas (16 per cento) e Axpo (5 per cento). Il Tap sarà lungo 878 chilometri di cui 550 in Grecia; 215 in Albania; 105 nel Mare Adriatico; e 8 in Italia. (Res)