Kazakhstan: crescita economica del 4,2 per cento fra gennaio e luglio

- La crescita del Pil del Kazakhstan negli ultimi sette mesi si è attestato al 4,2 per cento. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. "Il Pil è cresciuto sino al 4,2 per cento tra gennaio e luglio", ha dichiarato durante una riunione del governo il ministro dell'Economia nazionale Ruslan Dalenov. Il tasso di inflazione anno su anno ha raggiunto il 5,4 per cento. Stando a quanto riferito da Dalenov, il trend degli investimenti supera i tassi di crescita del Pil. Gli investimenti nel settore agricolo sono aumentati del 61,4 per cento; nel ramo delle costruzioni del 46,3 per cento; nel comparto degli scambi del 23 per cento; e nel segmento industriale del 18,9 per cento. (Res)