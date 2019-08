Trasporto aereo: Egyptair cancella voli verso Hong Kong

- La compagnia di bandiera egiziana Egyptair ha sospeso i voli verso l'aeroporto di Hong Kong fino a nuovo avviso. Lo ha annunciato la stessa azienda in un comunicato. "Le autorità dell'aeroporto di Hong Kong hanno deciso di cancellare un volo in programma ieri da e verso lo scalo. Per questo, Egyptair ha sospeso tutti i voli verso Hong Kong fino a nuovo avviso", si legge nel comunicato. La compagnia ha anche fatto sapere che "una sala operativa di Egyptair sta seguendo la situazione con attenzione". Ieri l'aeroporto di Hong Kong era stato invaso da manifestanti anti-governativi che protestavano contro le autorità locali e il governo cinese. Il traffico aereo è ripreso stamane. (Cae)