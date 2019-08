Albania: in calo del 4,8 per cento ricavi degli istituti di credito nel primo semestre

- Il guadagno realizzato dagli istituti di credito operanti in Albania nel primo semestre del 2019 è stato in calo del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ammontando a 10.5 miliardi di lek (86,5 milioni di euro): lo rivelano i dati diffusi dalla Banca centrale d'Albania. Il calo sarebbe dovuto alla contrazione delle entrate dagli interessi, il cui volume è sceso del 7,6 per cento, e dall'incremento delle spese per gli approvvigionamenti. Un positivo andamento si è verificato invece dalle entrate ottenute dagli strumenti finanziari quali i buoni di Tesoro. (Alt)