Hong Kong-Cina: Prestowitz a "La Stampa", è un conflitto tra democrazia e dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo ad Hong Kong è parte di un conflitto molto più ampio tra democrazia e chi nega di fatto lo stato di diritto ovvero Pechino. A dirlo in una intervista a "La Stampa" è Clyde Prestowitz, fondatore del Economic Strategy Institute, e consigliere del segretario al Commercio durante l'amministrazione di Ronald Reagan. Si parte dal braccio di ferro Usa-Cina, cosa sta tentando di fare Donald Trump? "Il suo obiettivo è provocare un massiccio esodo dell'offerta produttiva dalla Cina, ovvero fare in modo che significativi segmenti della produzione lascino la Cina e vengano trasferiti negli Stati Uniti. O se non è possibile trasferirli in America va bene qualsiasi altra parte, Vietnam, India, qualsiasi pos to è meglio della Cina". L'economista spiega cosa significa manipolare lo valuta. "Significa che la valuta, in questo caso lo yuan, non fluttua più in base alle leggi di mercato. Significa che il governo cinese adotta misure per ritoccare artificiosamente il valore della moneta nazionale rispetto al dollaro e in questo modo rende più appetibili le merci denominate in yuan. Questa è una violazione delle leggi di mercato". (segue) (Res)