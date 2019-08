Hong Kong-Cina: Prestowitz a "La Stampa", è un conflitto tra democrazia e dittatura (2)

- Gli Usa hanno annunciato la prossima installazione di missili in Asia, sembra per contrastare l'espansionismo del Dragone nella regione. "Allargherei la prospettiva. Non penso che si tratti di una guerra solo tra stati Uniti e Cina, ritengo che si tratti di un conflitto tra Paesi democratici che vivono secondo lo stato di diritto e la Cina che è un sistema autoritario in contrasto con quelli democratici. È un conflitto tra Usa e Cina ma anche tra Australia e Cina, tra Europa e Cina. Si tratta di un conflitto di ampie dimensioni". Per quanto riguarda, invece, la scelta dell'Italia in merito agli accordi sulla via della seta, "L'Italia ha deciso di diventare un alleato della Cina. È ovvio che ci siano alcuni italiani che traggono profitto da questo, ma dal punto di vista politico è una scelta pericolosa". (segue) (Res)