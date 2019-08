Hong Kong-Cina: Prestowitz a "La Stampa", è un conflitto tra democrazia e dittatura (3)

- Prestowitz ha parlato di guerra tra democrazia e autoritarismo. Questo riguarda anche Hong Kong? "La gente di Hong Kong vive sotto l'autorità della Cina ma sembra non voler esserne governata, vogliono lo stato di diritto così come accade a Taiwan. È questo il punto, Paesi come l'Italia facendo affari con la Cina danneggia la gente di Hong Kong e finanzia indirettamente la repressione". Nel caso Pechino invii l'esercito a Hong Kong Trump potrebbe far scattare sanzioni nei confronti del regime. "Devo dire che Trump si è mantenuto assai defilato su Hong Kong dice che è una questione interna alla Cina e sembra non voler esercitare pressioni su Xi Jinping, almeno sino a questo momento. Quasi a voler aspettare che Xi da solo compia un errore", ha concluso Prestowitz. (Res)