Georgia-Russia: inviato Usa Volker, Mosca perpetua una narrazione per giustificare occupazione (2)

- “La Russia vuole mantenere in piedi una narrazione continua secondo cui la Georgia ha iniziato la guerra, perché dal loro punto di vista ciò giustifica la continua occupazione del territorio georgiano. Non esiste un esercito georgiano in Russia. L'esercito russo si trova sul territorio riconosciuto da tutto il mondo come territorio della Georgia, tranne che dalla Russia stessa", ha detto Volker. Per quanto riguarda il modo in cui la guerra russo-georgiana ha cambiato il contesto strategico, l’inviato Usa ha dichiarato: "La Georgia è stata il primo passo e l'Ucraina è stato il secondo passo, che ha sostanzialmente cambiato la visione occidentale di come Putin si comporta nel mondo e di cosa dovrebbe fare gli Usa in risposta". Secondo lui, durante la guerra, è stato offerto ai partner della Nato di rilasciare una dichiarazione che avrebbe descritto la guerra come una terribile tragedia e che avrebbe sostenuto il cessate il fuoco, anche se nessuno dei suoi colleghi europei ha sostenuto questa posizione. (Res)