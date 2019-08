Marocco: Algeciras, manifestazione attivisti sahrawi e spagnoli davanti a consolato

- Decine di manifestanti saharawi e di attivisti spagnoli hanno tenuto un sit-in fuori dalla sede del consolato generale marocchino ad Algeciras, nella provincia di Cadice. I partecipanti hanno organizzato la protesta per “condannare l'occupazione marocchina illegale del Sahara occidentale e per chiedere il rispetto della legalità internazionale nel processo di decolonizzazione in Africa”. (Res)