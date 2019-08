Georgia: cofondatore banca Tbc Khazaradze annuncia nuovo movimento politico

- L’imprenditore Mamuka Khazaradze, cofondatore di della banca georgiana Tbc, ha nuovamente annunciato i suoi piani per istituire un nuovo movimento pubblico a settembre. Khazaradze scrive nel social network che il suo movimento pubblico si concentrerà sulla protezione della dignità e sulla lotta per una Georgia dignitosa. Nel posto l’imprenditore fa notare che tutti dovrebbero occuparsi dello sviluppo del paese e la Georgia dovrebbe recuperare la sua dignità. "La dignità è prima di tutto una lotta per la libertà, una lotta per l'unità della patria e la libertà personale. La dignità è l'abbattimento degli idoli", ha detto Khazaradze. L'imprenditore ha anche osservato che il paese ha un grande potenziale, anche per quanto riguarda i giovani e gli emigranti. Secondo l’imprenditore georgiano, il paese non ha obiettivi strategici in questa fase. Khazaradze punta il dito contro il governo e afferma che il sistema è repressivo per i media e per l'opinione critica. "Per ricostruire l'economia, creare un paese giusto, rendere irreversibile la scelta di integrazione nella comunità occidentale, creare uno Stato in cui ogni cittadino troverà il proprio posto. I georgiani hanno il talento e la forza per farlo! Solo un gruppo di persone libere, giovani, oneste e professionali può costruire un paese forte!”, scrive Khazaradze, annunciando che il nuovo movimento che potrebbe chiamarsi “Per una Georgia dignitosa” dovrebbe essere operativo da settembre. (Res)