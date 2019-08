Kosovo: cittadini spendono ogni anno 300 milioni di euro per consumo tabacco

- I cittadini del Kosovo spendono ogni anno circa 300 milioni di euro per il consumo di tabacco. Lo rivelano i dati delle dogane kosovare, secondo i quali l'importazione sarebbe di tremila tonnellate all'anno, pari a 400 mila pacchetti di sigarette al giorno. "Le quantità di importazioni sono praticamente le stesse, con un ammontare iniziale di circa 100 milioni di euro. Il resto dei 200 milioni è composto dalle tasse quali l'accisa, l'Iva e la tassa doganale", ha spiegato all'emittente statunitense "Radio Free Europe" il direttore delle dogane Adriatik Stavileci. Solo l'accisa è di 43 euro al chilo, mentre l'Iva è dell'18 per cento. L'accisa sul tabacco è cresciuta più volte. Dal 27 euro al chilo nel 2012, è salita a 41 euro nel 2016 e poi di altri due euro nel 2018. In Kosovo, secondo i dati ufficiali, i fumatori rappresentano circa il 20 per cento della popolazione.(Kop)