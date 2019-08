Serbia-Vaticano: ministro Cultura di Belgrado scrive a cardinale Ravasi su messa a Novo Brdo

- Il ministro della Cultura della Serbia, Vladan Vukosavljevic, ha inviato un messaggio al cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della Cultura e della Pontificia commissione di archeologia Sacra. Secondo quanto riporta oggi l'emittente serba "Rts", la lettera è stata consegnata nel corso di una visita di Vukosavljevic presso la nunziatura apostolica a Belgrado. Al centro del messaggio è stata la messa celebrata da alcuni vescovi di etnia albanese sui resti di una chiesa ortodossa nella località di Novo Brdo, in Kosovo. Il ministro ha fatto appello a Ravasi affinché venga avviata un'iniziativa per fare in modo che "il clero cattolico albanese nel territorio dell'autoproclamato (e non riconosciuto dai nostri due Stati) 'Stato del Kosovo' non provochi in questo modo e senza necessità la tensione e non dissacri la fede e i monumenti culturali e storici del popolo serbo, la cui origine, finalità e tradizione sono state ampiamente documentate nella letteratura professionale internazionale". Vukosavjevic, secondo una nota del dicastero da lui guidato, ha infine ricordato che la Serbia e il Vaticano coltivano una positiva cooperazione ed espresso l'auspicio che il contenuto della lettera possa essere trasmesso agli incaricati della politica estera nella Curia romana. (Seb)