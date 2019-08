Filippine: vicepresidente Robredo pronta a succedere a Duterte nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente delle Filippine, Leni Robredo, sta valutando di candidarsi alla presidenza del paese nel 2022, con l’obiettivo di succedere all’attuale capo dello Stato, Rodrigo Duterte. Il vicecapo dello Stato si è detto pronto alla presidenza, ma ha aggiunto di non aver ancora stabilito se rappresentare il partito liberale, la principale forza di opposizione del paese. “Non ho piani precisi, ma lascio aperta ogni possibilità”, ha dichiarato Robredo. Non mi sarei candidata alla vicepresidenza, se non avessi ritenuto di essere pronta alla presidenza”, ha aggiunto la politica. Il mese scorso, nel pieno di speculazioni in merito al suo stato di salute, Duterte aveva affermato di non voler vedere Robredo succedergli: la vicepresidente, ha affermato Duterte, “Non è capace di amministrare n paese”. Robredo è nota come una delle figure di primo piano dell’opposizione alla guerra al narcotraffico intrapresa dal presidente filippino dopo la sua elezione, nel 2016. (segue) (Fim)