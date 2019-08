Filippine: vicepresidente Robredo pronta a succedere a Duterte nel 2022 (2)

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha firmato un disegno di legge che rende reati di rilievo penale forme di molestia sessuale come fischiare a una donna o rivolgerle scherzi di natura sessuale troppo pesanti: tutte condotte di cui lo stesso Duterte è stato ripetutamente accusato dalle organizzazione femministe del paese. Le autorità filippine hanno pubblicato ieri una copia dell’Atto della Repubblica 11313, noto anche come “Safe Spaces Act”: in realtà, la firma del provvedimento da parte del presidente risale allo scorso aprile, ma sino a ieri la legge non era stata pubblicata nella gazzetta ufficiale. L’autore del disegno di legge è una senatrice dell’opposizione, Risa Hontiveros, che ha definito la sua entrata in vigore una “enorme vittoria” contro il sessismo. Il provvedimento definisce una serie di atti vietati, che includono lo stalking, l’esibizione di “parti private”, le avance fisiche o verbali non volute, ma anche, ad esempio, l’eccesso di riferimenti sessuali in luoghi ed esercizi pubblici, che dovranno esporre avvisi espliciti in proposito. (segue) (Fim)