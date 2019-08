Filippine: vicepresidente Robredo pronta a succedere a Duterte nel 2022 (3)

- Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha votato a favore dell’apertura di una indagine sulle presunte uccisioni extragiudiziali ed esecuzioni sommarie di decine di migliaia di filippini durante la guerra contro il narcotraffico intrapresa dal governo del presidente Rodrigo Duterte. L’avvio dell’indagine, richiesto dall’Islanda, è stato approvato col voto favorevole di 18 paesi, contro 14 contrari. L’ambasciatore delle Filippine a Ginevra, Evan Garcia, ha immediatamente contestato la decisione, affermando che l’indagine “non rappresenta un trionfo dei diritti umani, ma una loro caricatura”. Gruppi per i diritti umani e attivisti affermano che la guerra alla droga intrapresa dal governo filippino del presidente Rodrigo Duterte abbia causato la morte di circa 27mila persone. Il governo stima che circa 6.600 persone siano rimaste uccise in scontri a fuoco con le forze di sicurezza. (segue) (Fim)