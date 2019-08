Hong Kong: media di Stato cinesi rivolgono avvertimento a manifestanti anti-governativi (5)

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha accusato la scorsa settimana i manifestanti pro-democrazia di puntare a “distruggere” la città, con un drammatico e inatteso inasprimento della retorica dopo due mesi di manifestazioni e proteste che – ha detto Lam – hanno spinto Hong Kong in una “situazione molto pericolosa. Nelle scorse settimane l’ad di Hong Kong ha mantenuto il più possibile un basso profilo, in risposta alle massicce manifestazioni innescate da un disegno di legge della sua amministrazione che avrebbe autorizzato le estradizioni verso la Cina continentale. Durante la conferenza stampa di oggi, però – la prima da oltre due settimane – l’ad non ha esibito alcun segnale di voler scendere a compromessi con le richieste di maggiori libertà democratiche e di indagini indipendenti sulle violenze delle forze dell’ordine, che costituiscono le principali tra le richieste dei manifestanti che lunedì hanno indetto uno sciopero generale nella ex colonia britannica. (segue) (Cip)