Funerali Diabolik: presidi sicurezza a Tor Vergata, a sede Irriducibili e altre zone sensibili città

- Spostamento degli uomini di Polizia che da stanotte stavano presidiando il cimitero Flaminio per ragioni di sicurezza dopo l'ordinanza del Questore di Roma che aveva stabilito per le sei del mattino di oggi lo svolgimento in forma privata delle esequie di Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras degli Irriducibili della Lazio, morto il 7 agosto scorso in un agguato a mano armata. I nuovi ordini hanno previsto il trasferimento dei blindati, cinque sull'ingresso principale, ritenuti da attenzionare maggiormente. Un presidio di sicurezza davanti al Policlinico Tor Vergata e uno alla sede degli Irriducibili in via Amulio, mentre altri presidi sono previsti in altre zone sensibili della città. (Rer)