Funerali Diabolik, rinviati per oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver effettuato il riconoscimento della salma nella notte la famiglia finora, a quanto si apprende, non ha effettuato le pratiche per il trasferimento della salma dal Policlinico di Tor Vergata. Quindi al momento non ci sono le condizioni per lo svolgimento delle esequie nelle prossime ore della giornata. Tecnicamente nella Capitale per una eventuale cremazione i tempi previsti sono, dal momento in cui viene presentata l'istanza ai servizi cimiteriali capitolini, di tre o quattro giorni d'attesa. Quindi si esclude nella giornata di oggi anche un'eventuale cremazione del corpo. In ogni caso resta aperta la possibilità per la famiglia di svolgere sia la cerimonia funebre che la cremazione in luoghi diversi da Roma. (Rer)