Filippine: due militari e una donna uccisi in un attacco islamista

- Due militari e una donna di 2 anni hanno perso la vita in un attacco da parte di sospetti militanti islamisti nel Sud delle Filippine, in concomitanza con le celebrazioni per l’Eid al Adha.I militari viaggiavano su una motocicletta lungo una strada affollata nella cittadina di Talipao, nella provincia di Sulu, circa mille chilometri a Sud di Manila. Un gruppo di militanti dell’organizzazione terroristica Abu Sayyaf hanno aperto il fuoco sui militari, e nella sparatoria è rimasta coinvolta anche la donna. (segue) (Fim)