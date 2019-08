Filippine: due militari e una donna uccisi in un attacco islamista (3)

- La turbolenta regione filippina di Mindanao, teatro da mezzo secolo di una sanguinosa guerriglia separatista islamica, ha tentato di lasciarsi alle spalle la violenza con il primo atto di un referendum sull’istituzione della regione musulmana autonoma di Bangsamoro. Circa 2,8 milioni di persone che abitano tre province e diverse isole minori di Mindanao sono state chiamate ad esprimersi sull’autonomia lo scorso gennaio; altre due province a maggioranza islamica, Lanao del Norte e Cotabato settentrionale, terranno invece il referendum il prossimo 6 febbraio. Il piano per l’autonomia musulmana è il culmine di un negoziato durato un decennio tra Manila e il principale gruppo separatista islamico di Mindanao, il Fronte di liberazione nazionale Moro (Mnlf). Nonostante i timori della vigilia, il voto si è svolto in maniera ordinata e senza incidenti, fatto eccezione per un singolo episodio: il lancio di una granata artigianale presso uno dei seggi. (segue) (Fim)