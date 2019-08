Filippine: due militari e una donna uccisi in un attacco islamista (4)

- Il piano per l’autonomia ha ottenuto il consenso di gran parte dei musulmani chiamati alle urne; il voto, però, non offre vere garanzie di pace: numerosi gruppi jihadisti – tra questi diverse organizzazioni quaediste o affiliate allo Stato islamico di recente fondazione – continuano a battersi per la fondazione di un califfato indipendente nel Sud delle Filippine. Il Fronte Moro, portabandiera della pluridecennale guerriglia separatista, e forte di circa 30mila seguaci, ha promosso con forza il progetto, che vedrà il gruppo assumere il governo della nuova regione autonoma. Lo scorso fine settimana, il presidente del Mnlf, Murad Ebrahim, si è detto sicuro della vittoria del sì: "Se non ci saranno manipolazioni o intimidazioni (da parte dei gruppi fondamentalisti islamici) il piano otterrà una approvazione schiacciante, ha dichiarato Murad. (segue) (Fim)