Filippine: due militari e una donna uccisi in un attacco islamista (5)

- L’affluenza alle urne nelle province interessate dal referendum è stata elevatissima, e una maggioranza schiacciante dei votati si è espressa a favore dell’autonomia. Un caso emblematico è quello di Marawi la città conquistata dalle milizie islamiste nel 2017, e rasa al suolo nel successivo assedio, protrattosi per oltre cinque mesi. L’affluenza alle urne nella città è stata addirittura del 93,66, e il pronunciamento è stato pressoché unanime: 58.688 elettori hanno votato a favore del piano per l’autonomia, e appena 112 contro. Il confitto tra lo Stato filippino e i separatisti islamici interessa l’isola di Mindanao dal 1969, quando i ribelli si organizzarono nel Mnlf. In circa cinque decadi, il conflitto tra i separatisti islamici e le forze governative ha causato la morte di oltre 100mila persone, e perdite economiche stimate in 13 miliardi di dollari. Una pace duratura consentirebbe a Mindanao di recuperare la propria arretratezza economica rispetto al resto del paese. (segue) (Fim)