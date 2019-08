Filippine: due militari e una donna uccisi in un attacco islamista (7)

- Il Mlnf ha dunque un interesse politico enorme nella riuscita del processo di pace. Non tutti, però, condividono l’ottimismo espresso dai vertici del gruppo militante. Teresita Quintos-Deles, consigliere presidenziale che ha mediato l’accordo di pace finale tra governo e ribelli, nel 2014, ha esortato il presidente Duterte a nominare immediatamente l’autorità transitoria di 80 membri incaricata di gestire la transizione a Bangsamoro, per evitare pericolosi vuoti di potere. La riuscita di questa operazione dipende a sua volta dalla nomina del leader regionale. “Sfortunatamente, il presidente (Duterte) ha dimostrato di esitare a firmare i decreti di nomina, specie quando non conosce i funzionari interessati di persona”, ha commentato Quintos-Deles. Il rischio è che si debba ricorrere a un governo regionale provvisorio, una prospettiva che l’ex consigliere presidenziale definisce “terrorizzante”. (segue) (Fim)