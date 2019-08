Filippine: due militari e una donna uccisi in un attacco islamista (9)

- Stando a fonti d’intelligence citate dalla stampa filippina, i gruppi affiliati all’Isis “si stanno riorganizzando tramite il reclutamento e il riaddestramento per ristabilire il loro obiettivo di consolidare una roccaforte nella regione dell’Asia Sud-meridionale”. Tra i gruppi figura quello dei Combattenti islamici per la libertà Bangsamoro (Biff) e Abu Sayyaf. Secondo il Mlnf, una volta istituita la regione autonoma di Bangsamoro sarà possibile contrastare più efficacemente il radicalismo islamico, riducendo il sostegno di cui gode presso le comunità musulmane dell’Isola. Per ora Mindanao resta soggetta alla legge marziale varata dal presidente Filippino Rodrigo Duterte durate l’assedio di Marawi. Il mese scorso il Congresso nazionale delle Filippine ha approvato a larga maggioranza la proroga di un anno della legge marziale. A favore della proroga hanno votato 235 deputati, mentre 28 si sono opposti alla misura e uno si è astenuto. (segue) (Fim)