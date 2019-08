Filippine: due militari e una donna uccisi in un attacco islamista (10)

- Alla vigilia del referendum, il presidente Duterte ha ribadito la chiusura a qualunque negoziato di pace con uno dei principali gruppi affiliati all’Isis, Abu Sayyaf. “Non parlerò mai, mai, e poi mai con Abu Sayyaf. Non esiste negoziato possibile con i terroristi”, ha detto Duterte durante una visita a Cotabato City, di fronte a migliaia di sostenitori della Legge fondamentale di Bangsamoro, che diventerebbe la capitale della nuova regione autonoma. Duterte ha ricordato che i militanti di Abu Sayyaf continuano ad effettuare attacchi armati e rapimenti, che spesso si concludono con la decapitazione delle vittime. Per quanto riguarda il referendum per l’autonomia, Duterte ha assicurato al futuri abitanti della regione di Bangsamoro che le interferenze e i disturbi alla loro autonomia da parte dello Stato centrale saranno minimi. (Fim)