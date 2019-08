Kosovo: presidente parlamento Veseli, "nostri confini sono sacri e intoccabili"

- I confini del Kosovo sono sacri e intoccabili "ora e per sempre": lo ha detto il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, partecipando oggi alla cerimonia per il giuramento di 337 nuovi membri delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf). Secondo Veseli, il Kosovo non rappresenta una minaccia per nessuno nella regione e per questo non può tollerare di subire minacce contro la sua integrità territoriale. "Voi siete parte delle forze di difesa, nate e cresciute in partnership con la Nato, la più forte alleanza globale", ha dichiarato Veseli rivolgendosi ai nuovi cadetti delle Ksf. "Con voi il Kosovo si sente più sicuro nel presente e nel futuro", ha aggiunto Veseli precisando che "oggi l'esercito del Kosovo è un importante elemento di stabilità e pace nella regione", con la sua trasformazione che serve anche a "preparare l'adesione alla Nato". (Kop)