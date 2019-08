Speciale difesa: Kosovo punta a partecipare a missioni in Iraq e Afghanistan nel 2021

- I soldati dell'esercito del Kosovo parteciperanno per la prima volta alle missioni di pace all'estero, in Iraq e Afghanistan, a partire dal 2021. E' quanto affermato dal capo di Stato maggiore kosovaro, Rrahman Rama, secondo cui tale sviluppo avverrà grazie al costante sostegno degli Stati Uniti. In un'intervista per l'emittente "Rtk", il comandante Rama ha dichiarato che la partecipazione alle missioni Nato in Afghanistan ed Iraq sarà un grande successo per l'esercito del Kosovo. "Dico con piena fiducia che i soldati kosovari, insieme alla Guardia nazionale dell'Iowa, si recheranno in missione in questi paesi", ha affermato Rama. (Kop)