Singapore: governo taglia drasticamente previsioni di crescita economica (3)

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’economia di Singapore per il 2019, dal 2,3 al 2 per cento. L’organizzazione con sede a Washington ha pubblicato le sue ultime previsioni nella giornata di ieri, 16 luglio. “Date le tensioni del commercio globale, ci si attende un calo il sostegno dai settori esterni, e un ritorno dei motori di crescita alla domanda domestica”, recita il rapporto del Fondo. “I rischi prospettivi sono rivolti al ribasso, e originano principalmente da fonti esterne, incluso un irrigidimento delle condizioni di finanziarie globali, l’escalation di tensioni commerciali sostenute, e la decelerazione della crescita globale”, afferma l’Fmi. Secondo il Fondo, la crescita dell’economia di Singapore dovrebbe stabilizzarsi attorno al 2,5 per cento a medio termine. La Banca centrale di Singapore prevede per quest’anno una crescita economica compresa tra l’1,5 e il 2,5 per cento. (segue) (Fim)