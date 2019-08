Singapore: governo taglia drasticamente previsioni di crescita economica (5)

- Il peggioramento delle previsioni di crescita ha interessato tutti e cinque i paesi, e in particolare Thailandia e Singapore, le due economie regionali maggiormente orientate all’export. “Come altri paesi esportatori, la Thailandia probabilmente risentirà quest’anno del rallentamento dell’economia globale e della guerra commerciale”, ha commentato Panundorn Aruneeniramarn, economista presso il Centro di intelligence economica di Siam Commercial Bank. “”L’onere sulla crescita proseguirà sino a quando le prospettive del commercio si saranno schiarite”, ha concordato Randolph Tan, della Singapore University of Social Sciences. Per quanto riguarda la Malesia – altra economia dell’Asean fortemente dipendente dalle esportazioni, Wan Suhaimie della Kenanga Investment Bank ha constatato “una permanenza del rischio ribassista per la crescita”. A causa “delle incertezze globali amplificate in larga parte dal protrarsi dei negoziati (commerciali) tra Usa e Cina”. (Fim)