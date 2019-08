Usa-Giappone: vicepresidente Pence presenzierà a cerimonia di accesso al trono imperiale

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, presenzierà alla cerimonia di accesso al trono di Crisantemo dell’imperatore giapponese Naruhito, insediatosi lo scorso maggio. Lo hanno riferito ieri fonti vicine alle relazioni diplomatiche bilaterali citate dal quotidiano giapponese “Mainichi”. La cerimonia “Sokuirei Seiden no Gi”, in programma il 22 ottobre, è uno dei principali eventi che scandiscono l’avvicendamento al trono imperiale giapponese, e punta a formalizzarne l’accesso al trono di fronte a diplomatici, leader e dignitari da tutto il mondo. Alla cerimonia dovrebbe presenziare anche il vicepresidente cinese Wang Qishan. Le fonti citate da “Mainichi” sottolineano come alla cerimonia di accesso al trono dell’imperatore emerito Akihito, nel novembre 1990 , avesse presenziato l’allora vicepresidente Usa Dan Quayle. Il presidente Usa, Donald Trump, ha già visitato il Giappone in due occasioni quest’anno, ed ha incontrato il nuovo imperatore nella veste di ospite di Stato il 27 maggio scorso. (segue) (Was)