Usa-Giappone: vicepresidente Pence presenzierà a cerimonia di accesso al trono imperiale (2)

- In occasione della visita il prossimo ottobre, Pence incontrerà anche il premier Shinzo Abe, col quale potrebbe fare il punto dei negoziati commerciali tra i rispettivi paesi. Giappone e Stati Uniti hanno compiuto “progressi significativi” nell’appianamento delle divergenze sul commercio, ed hanno concordato di organizzare un nuovo incontro a livello ministeriale questo mese, con l’obiettivo di giungere a negoziare un accordo di libero scambio. Lo ha dichiarato il ministro per la Politica economica e fiscale giapponese, Tosimitsu Motegi. I due paesi non si sono dati alcuna scadenza specifica per l’adozione di un accordo, ma concordano riguardo la necessità di giungere a una intesa quantomeno parziale in tempi rapidi, ha detto Motegi, che all’inizio di questo mese ha incontrato a Washington il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer. Il ministro giapponese non ha nemmeno escluso, in linea di principio, la possibilità di giungere a un primo accordo parziale questo mese. Motegi non ha chiarito se i leader dei due paesi – il presidente Donald Trump e il premier Shinzo Abe – intendano organizzare un faccia a faccia a margine del summit del G7 in programma alla fine di agosto. (segue) (Was)