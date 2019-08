Usa-Giappone: vicepresidente Pence presenzierà a cerimonia di accesso al trono imperiale (3)

- Motegi ha incontrato la scorsa settimana a Washington il rappresentante del Commercio Usa Robert Lighthizer, per proseguire i negoziati tra i rispettivi paesi tesi a negoziare un accordo di libero scambio. Nella veste di capo negoziatore della delegazione giapponese, Motegi ha affermato che Tokyo punta a raggiungere in tempi rapidi un accordo con gli Usa che copra le aree del commercio bilaterale prioritarie per i due paesi, come le automobili e i prodotti agricoli. L’incontro tra Lighthizer e Motegi è il primo colloquio a livello di gabinetto organizzato dalle due parti dallo scorso giugno. Gli Usa chiedono al Giappone di abbassare la tariffa del 38,5 per cento imposta alla carne di manzo Usa, mentre Tokyo chiede di eliminare i dazi a carico di una serie di prodotti industriali, a cominciare dalle auto. Al momento le due parti non hanno raggiunto compromessi, nonostante la volontà espressa da entrambi di giungere a un’intesa quantomeno parziale nel breve termine. (segue) (Was)