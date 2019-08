Cina: lo yuan scivola ai minimi da 11 anni sul dollaro (3)

- Le aziende cinesi hanno interrotto l’acquisto di prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato lunedì 5 agosto il governo di Pechino, in risposta alla decisione dell’amministrazione presidenziale Usa di imporre nuovi dazi alle merci cinesi a partire dal prossimo settembre. “La Cina non escluderà temporaneamente la possibilità di imporre tariffe aggiuntive sui prodotti agricoli importati Usa (…), e le relative aziende hanno bloccato gli acquisti di merci agricole statunitensi”, recita una nota del ministero del Commercio cinese. La nota esprime l’auspicio, già espresso prima dei colloqui di alto livello tenuti la scorsa settimana a Shanghai, che gli Stati Uniti diano “repentina attuazione al consenso raggiunto a Osaka, e diano seguito alle promesse di creare l condizioni necessarie alla cooperazione agricola bilaterale”. La nota, pubblicata alla mezzanotte di ieri, suggerisce una situazione di incertezza per Pechino: soltanto ieri, infatti, la Commissione nazionale per le riforme e lo sviluppo cinese – principale organo di pianificazione economica del paese – aveva ribadito che la Cina ha acquistato milioni di tonnellate di soia, sorgo e altri prodotti agricoli Usa a partire dallo scorso giugno. (segue) (Cip)