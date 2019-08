Cina: lo yuan scivola ai minimi da 11 anni sul dollaro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti applicheranno, a partire dal 1° settembre, dazi del 10 per cento su beni e prodotti di importazione cinese per un valore di 300 miliardi di dollari: lo ha annunciato il 1° agosto il presidente Usa Donald Trump. “I negoziati commerciali stanno continuando e mentre proseguiranno i colloqui gli Stati Uniti inizieranno, dal 1° settembre, ad applicare una piccola tariffa aggiuntiva del 10 per cento sui restanti 300 miliardi di dollari di beni e prodotti provenienti dalla Cina nel nostro Paese ... Non vediamo l’ora di continuare il nostro dialogo positivo con la Cina su un accordo commerciale globale e sentiamo che il futuro tra i nostri due paesi sarà molto brillante!”, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. (segue) (Cip)