Brasile: recessione, ministro Economia Guedes chiede tempo per ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha chiesto ai propri concittadini di avere pazienza e di concedere al governo un periodo di tempo di uno o due anni per risollevare le sorti economiche del paese. Guedes è intervenuto per cercare di contenere le polemiche di quanti chiedono al governo maggiore incisività in termini economici per tirare via il Brasile dalla spirale della recessione nella quale è entrata da quando è in carica il governo di Jair Bolsonaro. "Dire che il Brasile non si muove nel verso giusto a causa del nuovo governo non è giusto. Tre, cinque o sei mesi sono pochi", ha affermato Guedes nel corso di un seminario sulla legge per la libertà economica presso il Supremo Tribunale di Giustizia (Stj) a Brasilia. I governi social-democratici hanno governato per trent'anni e hanno fatto tante cose buone. Ora date un anno o due al governo liberal-democratico. Abbiate pazienza". (segue) (Brb)