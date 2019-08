Guatemala: presidenziali, Stati Uniti si congratulano per elezione Giammattei

- Il governo degli Stati Uniti si è congratulato oggi con Alejandro Giammattei per la sua elezione a prossimo presidente del Guatemala. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. “Ci congratuliamo con il popolo del Guatemala per la sua partecipazione a queste elezioni libere, eque e trasparenti”, si legge. “Gli Stati Uniti condividono relazioni profonde e storiche con il Guatemala e non vedono l'ora di continuare la nostra stretta collaborazione su una serie di settori di reciproco interesse nazionale, compreso l'immigrazione irregolare”, prosegue il comunicato. “Incoraggiamo sia le amministrazioni uscenti che quelle entranti a collaborare strettamente per garantire una transizione agevole e democratica”, conclude la nota. (segue) (Was)