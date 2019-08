Guatemala: presidenziali, Stati Uniti si congratulano per elezione Giammattei (2)

- Giammattei, candidato del partito Vamos por una Guatemala diferente (Vamnos) ha vinto con il 58,87 per cento dei consensi il ballottaggio di domenica contro Sandra Torres, esponente del partito Unità nazionale della speranza (Une), ferma al 41,13 per cento dei consensi. Giammattei, che al primo turno aveva ottenuto meno consensi di torres, prenderà il posto del presidente uscente Jimmy Morales il prossimo 14 gennaio. Il ruolo di vice del 63enne Giammattei spetterà a Guillermo Reyes. Una laurea in medicina, un passato da consulente della Organizzazione panamericana della salute (Ops), Giammattei è divenuto presidente al quarto assalto. (Was)