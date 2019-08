Usa: dipartimento Giustizia accelera per pena capitale nei casi di omicidi di massa

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta preparando un nuovo disegno di legge volto ad accelerare i procedimenti di pena di morte per i responsabili di omicidi di massa e gli assassini di poliziotti: lo ha annunciato oggi, 12 agosto, il procuratore generale statunitense William Barr. "Ci sarà un calendario rigoroso per i procedimenti giudiziari che consentiranno la condanna a morte senza indebito ritardo", ha detto Barr. "La punizione deve essere rapida”, ha aggiunto il procuratore speciale. La scorsa settimana il presidente Donald Trump aveva ordinato al dipartimento di Giustizia di proporre il disegno di legge e Barr ha confermato oggi che sta anche lavorando con l'Fbi per "sviluppare strategie e misure per affrontare" le sparatorie di massa e gli attacchi terroristici interni, compresi gli strumenti che aiutano a "rilevare potenziali killer di massa prima che colpiscano". (Was)