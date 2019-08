Energia: Porto Rico, nuova governatrice sospende contratto per ricostruzione rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una delle sue prime mosse come nuova governatrice di Porto Rico, Wanda Vazquez ha annunciato l'intenzione di sospendere un contratto in sospeso da 450.000 dollari che fa parte del programma per ricostruire e rafforzare la rete elettrica dell'isola, distrutta dall'uragano Maria. Lo riferisce l'emittente statunitense “Nbc News”. La Electric Power Authority diell'isola, che ha oltre 9 miliardi di dollari di debito, avrebbe dovuto firmare il contratto con Stantec, una società di consulenza con sede in Canada. Vazquez non ha spiegato perché ha deciso di sospendere l'accordo, affermando solo che la trasparenza è una priorità per la sua amministrazione. "Stiamo valutando tutti i contratti governativi, senza eccezioni", ha dichiarato Vázquez, che mercoledì è diventata il terzo governatore di Porto Rico in una settimana a seguito delle proteste popolari contro la corruzione e la cattiva gestione del governo. "Non c'è spazio in questa amministrazione per spese irragionevoli", ha aggiunto. (Was)