Canada: Ottawa finanzia servizi legali per rifugiati in Ontario dopo tagli provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale del Canada spenderà 26 milioni di dollari quest'anno in servizi di assistenza legale per rifugiati e immigrazione in Ontario dopo il taglio ai finanziamenti effettuato dalla provincia. Lo ha detto oggi, 12 agosto, il primo ministro canadese, Justin Trudeau. La legge di bilancio di primavera del premier dell'Ontario, Doug Ford, del Partito progressista conservatore, ha ridotto del 30 per cento il budget di Legal Aid Ontario, eliminando i finanziamenti per i servizi legali ai rifugiati. Il procuratore generale dell'Ontario, Doug Downey, aveva affermato che Ottawa avrebbe dovuto pagare tali costi perché l'immigrazione è una responsabilità federale. Downey ha affermato anche che le politiche del governo Trudeau hanno portato a un aumento delle richieste di rifugiati, quindi Ottawa avrebbe dovuto aumentare i suoi finanziamenti.(Res)