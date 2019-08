Russia: funzionario Usa, missile a propulsione nucleare "probabile" causa esplosione mortale (2)

- Chiamato 9M730 Burevestnik dalla Russia e SSC-X-9 Skyfall dalla Nato, il missile da crociera è dotato di un piccolo motore a propulsione nucleare che gli consente di volare su lunghe distanze e in teoria di aggirare i sistemi di difesa missilistica. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto lunedì che la sua amministrazione sta "imparando molto" dall'esplosione durante il test di un missile nucleare. "Gli Stati Uniti stanno imparando molto dall'esplosione missilistica fallita in Russia", ha scritto Trump sul suo account Twitter. "Abbiamo una tecnologia simile, sebbene più avanzata," ha aggiunto. "L'esplosione russa 'Skyfall' ha preoccupato le persone dell'aria intorno alla struttura e molto oltre. Non va bene!", ha scritto. (Was)