Iraq: Pentagono indaga su morte soldato Usa per fuoco amico

- L'esercito statunitense sta indagando sulle cause della morte del sergente Scott Koppenhafer, avvenuta la scorsa settimana in Iraq, per accertare le dinamiche e verificare se possa essere stato colpito da fuoco amico. Si tratta del primo soldato statunitense a perdere la vita in Iraq quest'anno. Koppenhafer faceva parte di una squadra di soldati iracheni e statunitensi che sabato scorso hanno condotto un'operazione contro un sospetto obiettivo dello Stato islamico nella provincia di Ninive, in Iraq, quando è stato ucciso, hanno detto i funzionari. Inizialmente il Pentagono ha riferito che la morte di Koppenhafer era stata causata da un “colpo di arma da fuoco nemico mentre conduceva operazioni di combattimento". I funzionari stanno ora indagando se invece è stato accidentalmente colpito da forze irachene o statunitensi, hanno detto i funzionari. Koppenhafer, 35 anni, del Colorado, è il quinto membro dell'esercito Usa a morire in combattimento in Iraq dal dispiegamento delle truppe statunitensi dopo che lo Stato islamico aveva preso il controllo di Mosul, nel giugno 2014.(Was)