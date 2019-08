Difesa: Pentagono, Marina Usa acquisterà altri sei elicotteri Sikorsky

- La Marina militare statunitense sta acquistando altri sei elicotteri Sikorsky CH-53K King Stallion per trasporto pesante: lo ha annunciato il dipartimento della Difesa in un comunicato stampa. "Sikorsky Aircraft, della Lockheed Martin riceve 107.000 dollari (...) per sei velivoli a basso lotto di produzione iniziale CH-53K 4", si legge. Tuttavia, i primi test hanno scoperto molteplici carenze di progettazione del CH-53K, che devono essere corrette che potrebbero ritardare il programma fino a otto mesi, hanno avvertito gli analisti del Pentagono in una revisione del programma in aprile. Le forze armate statunitensi prevedono di acquistare almeno 200 CH-53K e il costo del programma totale era stato stimato vicino ai 25 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2015, ma da allora questa cifra è salita a 31 miliardi di dollari con ulteriori aumenti previsti. (Was)