Argentina: presidente Macri attribuisce crisi mercati alla "poca credibilità dell'opposizione"

- Il presidente argentino Mauricio Macri ha attribuito lo strepitoso crollo del mercato finanziario argentino alla "poca credibilità internazionale del kirchnerismo". Lo ha affermato oggi dopo l'inaspettato trionfo ieri alle primarie presidenziali del candidato dell'opposizione, il peronista Alberto Fernandez e dopo che la borsa di Buenos Aires ha chiuso oggi con un calo dell'indice del 34 per cento, lo spread misurato in relazione ai titoli del Tesoro statunitense è aumentato del 5 per cento, e la moneta si è svalutata del 15 per cento rispetto al dollaro. "Quello che dobbiamo capire è che l'alternativa al nostro governo non ha credibilità nel mondo, che esiste un problema grave tra il kirchnerismo ed il mondo, e che sono loro che devono dimostrare che faranno qualcosa di diverso da quello che hanno fatto prima", ha dichiarato Macri. "Ho ordinato allo staff economico di istruire tutte le misure adeguate per evitare che questo processo elettorale castighi ulteriormente la popolazione", ha aggiunto il presidente senza tuttavia specificare che misure verranno adottate. (segue) (Brb)