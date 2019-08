Difesa: capo comando operazioni speciali Usa chiede revisione etica dopo recenti scandali (2)

- Il documento non menziona incidenti specifici, ma arriva dopo che un intero plotone delle forze speciali è stato recentemente rimandato a casa dall'Iraq in seguito alle accuse di violenza sessuale e di consumo di alcol durante i loro periodi di inattività, contrariamente alle normative in vigore. Un altro caso recente ha riguardato un'indagine interna della Marina che ha scoperto che i membri del Team 10 delle forze speciali l'anno scorso avrebbero abusato di cocaina e altre sostanze illecite mentre erano di stanza in Virginia. (Was)