Usa: Tesoro, deficit di bilancio aumenta di quasi il 27 per cento

- Il disavanzo di bilancio del governo degli Stati Uniti è aumentato di quasi il 27 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale precedente: lo hanno rivelato i dati del dipartimento del Tesoro oggi, 12 agosto. Il deficit degli Stati Uniti per i primi dieci mesi dell'anno fiscale 2019, secondo i dati, è salito a 866,8 miliardi di dollari, superando la cifra dell'intero anno precedente che era di 779 miliardi di dollari. L'anno fiscale del governo degli Stati Uniti va dal 1 ottobre al 30 settembre. L'Ufficio del bilancio del Congresso prevede che il disavanzo raggiungerà mille miliardi di dollari nel 2020, in parte a causa dei massicci tagli fiscali del presidente Donald Trump. (Was)