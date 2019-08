Difesa: Lockheed si aggiudica contratto da 176 milioni per riparazioni radar Marina

- Il costruttore aerospaziale e della difesa statunitense, Lockheed Martin, si è aggiudicato un contratto da 176,3 milioni di dollari per riparare un elemento del sistema di armi Aegis An/Spy-1 della Marina Usa: lo ha annunciato il dipartimento della Difesa. Conosciuto come "Shield of the Fleet", il radar Spy-1 è un componente fondamentale dell'infrastruttura del radar aereo della Marina ed è un elemento del sistema di difesa missilistica balistica Aegis in mare e in terra. Il radar da sei megawatt ad alta potenza è in grado di eseguire funzioni di ricerca, localizzazione e guida missilistica contemporaneamente con una capacità di traccia di oltre 100 bersagli a oltre 100 miglia nautiche. I lavori saranno eseguiti presso la struttura di Lockheed Martin a Moorestown, New Jersey, per essere completati nell'agosto 2024. (Was)